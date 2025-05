Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schwer verletzter Motorradfahrer - Unfallfluchten - Altarkreuz entwendet - Diebstahl

Aalen (ots)

Neresheim: Diebstahl einer Sitzbank

Vor einem Wohnheim in der Karl-Bonhoeffer-Straße wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen zwei Sitzbänke im Wert von etwa 550 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Sitzbänke nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Telefonnummer 07326 919000 entgegen.

Aalen: Altarkreuz entwendet

In der katholischen Kirche St. Maria in der Marienstraße wurde zwischen dem 14.05.25 und dem 23.05.25 ein bronzenes Legekreuz entwendet. Das Kreuz hat etwa die Maße 20cm x 16cm x 1cm. Der Materialwert wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Neresheim: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer berührt vermutlich beim Wenden auf der durch Baufahrzeuge blockierten Fahrbahn der Ringstraße einen dort geparkten Renault Megane. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet der Polizeiposten Neresheim unter der Telefonnummer 07326 919000.

Bopfingen: Parkenden PKW beschädigt

Ein BMW, der am Montag zwischen 19 Uhr und 19:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Sportgeländes im Postweg geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher h8interließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 96020 entgegen.

Neresheim: Schwer verletzter Motorradfahrer

Am Dienstag gegen 11:30 Uhr befuhr eine 68-jähriger Lenkerin eines Mercedes die Kreisstraße 3298 von Dorfmerkingen in Richtung Oberriffingen. Auf der Strecke wollte sie nach links auf einen landwirtschaftlichen Weg in Richtung Hohenlohe abbiegen. Beim Abbiegen bemerkte sie nicht, dass ein hinter ihr fahrender 70-jähriger Moto Guzzi Lenker bereits zum Überholvorgang angesetzt hatte. Der Motorradfahrer wurde durch den abbiegenden PKW nach links in den landwirtschaftlichen Weg abgeleitet, stürzte und schlitterte etwa 30 Meter weiter. Hier prallte er gegen ein Verkehrszeichen, wodurch er schwer verletzt wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell