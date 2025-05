POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht sowie Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots) - Aalen: Radmuttern gelöst An einem Mercedes, der zwischen Samstagabend, 19.30 Uhr und Sonntagmorgen, 10:30 Uhr, in der Straße Östlicher Stadtgraben geparkt war, wurde in dieser Zeit an einem Rad sämtliche Radschrauben gelockert. Der Fahrer bemerkte dies, bevor ein Schaden eintrat. Hinweise auf den ...

mehr