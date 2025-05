Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Braunsbach: Diebstahl von Pferdehänger

Am Montag zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr wurde ein Pferdehänger der auf einem Hof im Eschentaler Weg abgestellt war durch unbekannte Langfinger entwendet. Der Anhänger wurde vermutlich durch einen silbernen SUV vom Hof gefahren. Die Polizei in Schwäbisch Hall ermittelt und nimmt Hinweise unter 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Montag von 13.15 Uhr und 13.50 Uhr wurde der Dacia einer 34-Jährigen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf einem Kundenparkplatz in der Kocherstraße beschädigt und Sachschaden von 500 Euro verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne sich um den Schaden zu kümmern von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich unter 0791 4000 bei der Polizei zu melden.

Schwäbisch Hall: Dieseldiebstahl aus Lkw

Bei einem über das Wochenende geparkten Lkw in der Stauferstraße wurde von Freitag auf Montag eine größere Menge Diesel aus dem Tank entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Personen und Fahrzeuge festgestellt haben, können sich unter 0791 4000 bei der Polizei melden.

Schwäbisch Hall: Fahrraddiebstahl

Von Freitag- bis Sonntagnachmittag wurde das am Gemeindehaus Hessental angekettete Cube-Pedelec eines 67-Jährigen durch unbekannte Diebe entwendet. Der Schaden wird auf über 500 Euro beziffert. Die Polizei in Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: E-Scooter entwendet

Am Montag in einem Zeitraum von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr wurde in der Straße "Marktplatz" ein E-Scooter durch einen unbekannten Dieb entwendet. Die Polizei Crailsheim bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07951 4800.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell