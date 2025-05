Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Diebstahl und Sachbeschädigung, Verkehrsunfall

Satteldorf: Verkehrsunfall durch Wendevorgang

In der Sonntagnacht gegen 0:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Daewoo-Fahrer die B290 in Fahrtrichtung Crailsheim, als er verbotswidrig auf der Straße wendete. Eine Seat-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr ungebremst auf das quer zur Fahrbahn stehende Auto auf. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden mit einer Gesamthöhe von rund 10.000 Euro.

Satteldorf/Ellrichshausen: Sachbeschädigung auf Gartengrundstück

In einem Zeitraum von Montag 0 Uhr bis Donnerstag 16 Uhr wurde auf einem Gartengrundstück in der Straße "Am Schlegelberg" eine Fensterscheide mit mehreren Löchern und Rissen beschädigt. Hinweise auf der Verursacher liegen nicht vor, weshalb die Polizei Crailsheim ermittelt und Zeugen bittet sich unter 0791-4000 zu melden.

Crailsheim: Einbruch auf Firmengelände

Zwischen Samstag, 8 Uhr, und Montag, 6:15 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände in der Ludwig-Erhard-Straße. Dazu wurde das Eingangstor zum Nebeneingang manipuliert, was den Zugang zum Gelände ermöglichte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, jedoch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 bei der Polizei Crailsheim zu melden.

Blaufelden: Diebstahl von Firmengelände

In der Straße "Tal" verschaffte sich zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr, ein unbekannter Täter Zutritt zu einer Betriebshalle. Aus einem dort geparkten PKW entwendete er Werkzeuge aus dem Kofferraum, deren Wert bislang nicht bekannt ist. Der Polizeiposten Blaufelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07953 925010 zu melden.

