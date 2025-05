Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Vellberg: Sachbeschädigung an Pkw

Von Donnerstagabend bis Freitagmittag wurde durch unbekannte Vandalen die Seitenscheibe der Beifahrertüre eines Peugeots in der Ackerhalde eingeschlagen. Die Polizei in Schwäbisch Hall ermittelt und bittet Zeugen sich unter 0791-4000 zu melden.

Schwäbisch Hall: Fahrradunfall mit Kopfplatzwunde

Am Sonntagabend befuhr ein 53-jähriger Radfahrer die Bühlertalstraße auf dem Fuß- und Radweg. Aufgrund herannahendem Gegenverkehr versuchte er diesem auszuweichen und touchierte mit seinem Lenker den in gleicher Richtung laufenden 36-jährigen Fußgänger. Der Radfahrer stürzte und zog sich eine Kopfplatzwunde zu, die in einem nahgelegenen Krankenhaus behandelt wurde. Er trug keinen Helm. Der Fußgänger verspürte lediglich Schmerzen am Rücken, die keine weitere Behandlung benötigten.

Vellberg: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Eine 38-jährige Nissanlenkerin befuhr die Steinbildstraße in Richtung Bocksklinge. Hierbei übersah sie den vorfahrtberechtigten Mitsubishi einer 30-Jährigen der auf der Kreuzäckerstraße unterwegs war. Durch den Unfall kam der Nissan ins Schleudern und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Aus Fahrzeug gesprungen

Am Freitag gegen 17:50 Uhr kam es in der Kirchstraße infolge eines vorangegangenen Streits zu einem Vorfall, bei dem ein 31-jähriger Beifahrer während der Fahrt die Tür eines VW-Fahrzeugs öffnete und bei etwa 30 km/h aus dem Auto sprang. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht werden.

Rot am See/Brettheim: Sachbeschädigung an öffentlichen Gebäuden

Am Freitag gegen 18:35 Uhr wurde in der Schulstraße Fenster einer Grundschule, einer Turnhalle sowie eines Kindergartens durch Steinewerfen beschädigt. Die Höhe des Gesamtsachschadens wird derzeit ermittelt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Frankenhardt: Medizinischer Notfall verursacht Verkehrsunfall

Aufgrund eines medizinischen Notfalls kam am Freitag gegen 16:30 Uhr ein 84-jähriger Opel-Fahrer alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn der Straße "Eckarrot" ab, überfuhr einen Laternenmast und kam schließlich rund 200 Meter weiter in einer Heuwiese zum Stehen. Der Mann wurde schließlich durch Rettungskräfte versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Crailsheim: Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen

Auf dem Verbindungsweg zwischen Westgartshausen und Goldbach, kam am Samstag gegen 18:40 Uhr ein 18-jähriger BMW-Fahrer alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kam schließlich in einem Feld zum Stehen. Hierdurch wurde das Fahrzeug stark beschädigt, woraufhin es nicht mehr Fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Insgesamt wird von einem Schaden in einer Höhe von mehreren zehntausend Euro ausgegangen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell