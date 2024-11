Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hausbesuch von betrunkenen Schlägern

Zeulenroda (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag gegen 00:30 Uhr klingelten drei alkoholisierte Männer an einer Wohnungstür in der Dr. Stemmler Straße in Zeulenroda. Der 38-jährige Wohnungsinhaber öffnete die Tür und trat den Besuchern mit einer erhobenen Bierflasche entgegen. Die drei ungebetenen Gäste schlugen sofort auf den 38-Jährigen ein und warfen ihn zu Boden. Der Geschädigte flüchtete mit Gesichtsverletzungen zurück in seine Wohnung. Die Angreifer im Alter von 51, 41 und 18 Jahren konnten vor Ort gestellt werden. Alle waren stark alkoholisiert und erreichten bei Atemalkoholtests Werte zwischen 1,4 und 1,9 Promille. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

