Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener Gäste mit Küchenmesser vertrieben

Greiz (ots)

Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr kam es in einer Wohnung in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Greiz zu einem Zwischenfall. Ein 64-jähriger Mann informierte die Polizei, dass sein Sohn mehrere Trinkfreunde in der Wohnung habe, die nicht mehr gehen wollten. Als die Polizei vor Ort eintraf, hatte der Anrufer die ungebetenen Gäste bereits unter Vorhalt eines Küchenmessers aus seiner Wohnung vertrieben. Alle Beteiligten waren stark alkoholisiert. Es handelte sich um zwei 17-Jährige und einen 18-Jährigen. Deren Atemalkoholwerte lagen zwischen 0,9 und 1,9 Promille. Auch der Wohnungsinhaber war bereits so stark angetrunken, dass er sich beim Hantieren mit dem Messer selbst verletzte. Alle Beteiligten waren der Polizei bereits hinreichend bekannt. Die PI Greiz ermittelt wegen Bedrohung und Hausfriedensbruch.

