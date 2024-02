Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrraddieb versucht über Verkaufsportal Kasse zu machen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Ein Gütersloher Fahrraddieb beabsichtigte am Freitag (23.02.) ein gestohlenes Fahrrad zu verkaufen. Nach bisherigem Erkenntnisstand hatte er selber das Rad in den Tagen zuvor an der Schulstraße gestohlen. Auf dem von dem 37-jährigen Mann gewählten online Verkaufsportal war zeitgleich eine Zeugin unterwegs, welche das Rad wiedererkannte und die Polizei informierte. Am mit der Zeugin vereinbarten Übergabeort traf der 37-Jährige dann auf zwei Gütersloher Polizisten. Das Rad wurde an die Besitzerin ausgehändigt. Gegen den Gütersloher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

