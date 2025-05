Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Bereich Ellwangen

Aalen: Streit in der LEA - Unfallflucht - Roller entwendet - Gullydeckel entfernt - Sonstiges

Aalen (ots)

Ellwangen: Streit in der LEA

Am Sonntagabend gegen 23:05 Uhr wurde ein 23-jähriger Bewohner der LEA von zwei Mitbewohnern angegriffen, da er ihnen angeblich noch Geld schuldete. Die beiden Männer sollen den 23-Jährigen geschlagen haben und ihm die Geldbörse entwendet haben. Desweitern fügten sie ihm mit einem Messer leichte Verletzungen zu. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Bopfingen/Aufhausen: Pkw beschädigt

Am Sonntag zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr wurden bei einem Renault, der in der Waldstraße abgestellt war, beide Scheiben auf der linken Fahrzeugseite eingeschlagen. Hinweise auf die unbekannten Vandalen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Bopfingen: Roller entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Samstag, 16:30 Uhr und Sonntag, 16:00 Uhr, einen rot-schwarzen Motorroller der Marke Kymco, der in einer Hofeinfahrt in der Hölderlinstraße abgestellt war. Der Roller, im Wert von ca. 400 Euro, war mittels Lenkradschloss gesichert. Zeugen, die Angaben zum Dieb oder Verbleib des Rollers machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Bopfingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag gegen 18:35 Uhr einen Mazda, der auf einem Parkplatz eines Möbelhauses in der Aalener Straße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 2.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Ellwangen bittet unter der Nummer 07961 930-0 um Zeugenhinweise.

Ellwangen: Unfall

Eine 60-jährige Mazda-Fahrerin befuhr am Samstag gegen 15:30 Uhr die K3232 von Ebnat in Richtung Ramsenstrut. An der Kreuzung zur L1075 kollidierte sie mit einem 59-jährigen Yamaha-Lenker, der von Neuler in Richtung Bronnen unterwegs war. Der Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6.500 Euro.

Aalen: Gullydeckel entfernt

Am frühen Montagmorgen gegen 04:50 Uhr fuhr ein Rettungswagen während einer Einsatzfahrt in der Alten Heidenheimer Straße in einen offenen Schacht, bei dem zuvor der Schachtdeckel von Unbekannten entfernt und neben den Schacht gelegt wurde. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Das Polizeirevier Aalen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07361 5240.

Neresheim: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 64-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 12:05 Uhr mit einem Opel die L1080 von Hohenlohe in Richtung Unterriffingen. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam er von der Fahrbahn ab und fuhr nach rechts auf ein Feldstück. Der Fahrer und seine 68-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt in ein Klinikum eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Neresheim: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 16:30 Uhr fuhr eine 26-jährige Opel-Lenkerin von der A7, Anschlussstelle Oberkochen, auf die L1084 ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden Citroen, der von einem 60-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Unfall, bei dem sich der Citroen-Fahrer leicht verletzte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf von rund 23.000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Ein Mitsubishi, der am Freitag von 9:00 Uhr bis 10:00 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Julius-Bausch-Straße abgestellt war, wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361 524-0 zu melden.

