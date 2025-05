Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Bereich Schwäbisch Gmünd: 19-Jähriger versucht vor Polizei zu flüchten - Unfall - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Donzdorf / Schwäbisch Gmünd: 19-Jähriger versucht vor Polizei zu flüchten

Gegen 1:43 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Eislingen/Fils in Donzdorf ein zunächst unbekannter Lenker eines silberfarbenen Mitsubishi auf, der mit hoher Geschwindigkeit und ohne angebrachtes Kennzeichen unterwegs war. Beim Versuch das Fahrzeug zu stoppen, wurde der Streifenwagen gefährdet und ein Frontalzusammenstoß konnte lediglich aufgrund einer Gefahrenbremsung durch die Beamten verhindert werden. Der Fahrer des Mitsubishi flüchte mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ostalbkreis. Im Bereich Degenfeld wurde das Fahrzeug kurz darauf durch eine Streife des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd gesichtet. Der Fahrer des Mitsubishi fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter in Richtung Weiler i.d.B., Bettringen, Hussenhofen und Iggingen. Hierbei fuhr er auch über Wald- und Forstwege. Während dieser Fahrt musste mindestens ein entgegenkommender PKW-Lenker stark abbremsen und auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Im Bereich der Ortseinfahrt Iggingen überfuhr der Mitsubishi-Lenker einen sogenannten Stopstick, der von der Polizei ausgelegt wurde. Schlussendlich hielt der Fahrer auf einem Feld zwischen Göggingen und Schechingen an und versuchte zu Fuß in den Wald zu flüchten. Hier konnte er durch die Polizei vorläufig festgenommen werden, wogegen er sich massiv wehrte.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrer des PKW nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Fahrzeuglenker, die durch den Fahrer des Mitsubishi gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier unter der Telefonnummer 07171 3580 zu melden.

Eschach: PKW prallt gegen Baum

Am Sonntag gegen 7.30 Uhr befuhr eine 24-jährige Lenkerin eines BMW die L1080 zwischen Eschach und Holzhausen. Hierbei kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Acker und prallte letztendlich gegen einen Baum, welcher durch die Wucht des Anstoßes umfiel. An dem BMW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung an PKW

Ein PKW, der in der Güglingstraße geparkt war, wurde zwischen Freitagabend, 21.20 Uhr und Samstagmorgen, 10.35 Uhr beschädigt. Das Fahrzeug wurde zerkratzt, die Frontscheibe eingeschlagen und alle Reifen zerstochen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

