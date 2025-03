Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert und bekifft außer Rand und Band

Felchta (ots)

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Donnerstagnachmittag in der Felchtaer Hauptstraße. Nahe einem Hotel kam es zu einem Verkehrsunfall eines 34-Jährigen. Hierbei wurde zunächst ein Fahnenmast beschädigt. Wohl über den Unmut wegen dem Unfall ließ sich der Mann, der mit mehr als zwei Promille alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, an dem Auto aus und beschädigte dieses.

