Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Raub, Unfall mit verletztem Radfahrer, Telefonbetrug durch Schockanruf

Aalen (ots)

Fellbach: Versuchter Raub

Am Samstagabend war kurz nach 21:00 Uhr eine 28-jährige Frau in der Erich-Herion-Straße unterwegs, als sie plötzlich von einem Unbekannten von hinten umklammert wurde. Dabei spürte die 28-Jährige, wie der unbekannte Täter an ihrer Handtasche zog. Sie hielt diese fest und machte durch Schreie auf sich aufmerksam. Sofort ließ der Täter von ihr ab und lief in Richtung Täschenstraße/Stuttgarter Straße davon. Zu dem Unbekannten ist folgendes bekannt: Er war männlich und etwa 170 cm groß. Er hatte eine schlanke Statur und war ungefähr 30 Jahre alt. Er war im Gesicht vermummt, trug blaue Jeans und eine dunkle Regenjacke mit Kapuze. Die Kriminalpolizei Waiblingen führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Polizei zu melden.

Schorndorf: Radfahrer bei Unfall verletzt

Am Montag, gegen 07:55 Uhr fuhr ein 13-jähriger Radfahrer plötzlich hinter einem parkenden Auto hervor und auf die Fahrbahn der Weilerstraße. Ein 34-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den Radfahrer. Der 13-Jährige wurde beim Unfall schwer verletzt und kam mit Kopf- und Beinverletzungen und ins Krankenhaus.

Waiblingen-Neustadt: Erneuter Telefonbetrug durch Schockanruf

Eine Seniorin aus Neustadt wurde am Freitag Opfer von Telefonbetrügern. Die Frau wurde am Nachmittag gegen 16 Uhr von einem angeblichen Polizisten mit unterdrückter Nummer angerufen. Im Gespräch gab der falsche Polizist an, dass die Tochter der Frau einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, weshalb nun eine entsprechende Kaution hinterlegt werden müsse. Letztlich übergab die Frau vor ihrer Haustür im Bühlweg Schmuck und Bargeld im hohen vierstelligen Bereich.

Laut der Geschädigten war der Abholer etwa 1,50 Meter groß, hatte dunkle kurze Haare und ein osteuropäisches Äußeres. Zur Tatzeit soll er dunkle Kleidung getragen haben. Zeugen, die am Freitagnachmittag / Freitagabend entsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Infos und Präventionstipps zu dieser Betrugsmasche sind unter folgendem Link zu finden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell