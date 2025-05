Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Diebstahl - Unfallflucht

Aalen (ots)

Aalen: Sachbeschädigung

Auf einer Baustelle in der Ulmer Straße wurde zwischen Freitag, 12 Uhr und Montag, 6.15 Uhr, ein Minibagger beschädigt. Unbekannte öffneten gewaltsam die Motorabdeckung und rissen verschiedene Bauteile heraus. Hierbei verursachten sie einen Schaden in Höhe von rund 700 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Diebstahl aus PKW

Ein unbekannter Dieb schlug am Montag zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr an einem VW, welcher auf einem Parkplatz in der Wolfgangsklinge abgestellt war, die Seitenscheibe ein. Anschließend entwendete er daraus eine schwarze Handtasche, welche sich unter dem Fahrersitz befand. In der Handtasche befanden sich unter anderem ein Smartphone, ein Geldbeutel, Bargeld sowie mehrere Ausweißdokumente. Der Schaden beträgt etwa 450 Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Kirchheim am Ries: Kaugummiautomat entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Sonntag und Montag einen Kaugummiautomat in der Sudetenstraße. Der Automat wurde anschließend etwa 1 km entfernt von den Dieben unbeschädigt zurückgelassen.

Sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020.

Heubach: Parkenden Mazda beschädigt

Ein Mazda, der in der Hauptstraße in Heubach geparkt war, wurde zwischen Samstagmittag, 12 Uhr und Montagmorgen, 10:15 Uhr, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

