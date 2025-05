Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Radmuttern gelöst - Sachbeschädigung - Diebstahl - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Radmuttern gelöst

An einem Mercedes, der zwischen Samstagabend, 19.30 Uhr und Sonntagmorgen, 10:30 Uhr, in der Straße Östlicher Stadtgraben geparkt war, wurde in dieser Zeit an einem Rad sämtliche Radschrauben gelockert. Der Fahrer bemerkte dies, bevor ein Schaden eintrat. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Abtsgmünd: Bushaltestelle beschädigt

An der Bushaltestelle Neuschmiede in der Hüttlinger Straße, wurde vermutlich über das Wochenende die mittlere Verglasung eingeschlagen. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 96660 entgegen.

Ellwangen/Schrezheim: Diebstahl aus Pkw

Aus einem unverschlossenen Pkw, der in der Straße Im Bergfeld abgestellt war, wurden zwischen Freitagabend und Samstagmittag Rabattkarten entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Ellwangen: Fahrraddiebstahl

Am Montag zwischen 18:30 Uhr und 19:10 Uhr wurden zwei Fahrräder, die in der Oberen Straße abgestellt waren, von Unbekannten entwendet. Es handelt sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Ghost im Wert von ca. 200 Euro sowie um ein schwarzes Fahrrad mit blauen Strichen der Marke BTWIN. Das Polizeirevier Ellwangen bittet unter der Nummer 07961 930-0 um Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib der Fahrräder.

Ellwangen/Röhlingen: Zulassungsplakette abgekratzt

An einem Jaguar, der in der Silcherstraße abgestellt war, wurde am Montag zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr die Zulassungsplakette abgekratzt. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961 930-0 zu melden.

Bopfingen: Zeugen gesucht

Am Montag gegen 22:00 Uhr wurden zwei streitende, blutverschmierte Personen in der Jahnstraße festgestellt, die sich entlang der Eger in Richtung Oberdorf entfernten. Bei den beiden Personen handelte es sich um eine Frau und einen Mann. Das Polizeirevier Ellwangen sucht nun unter der Telefonnummer 07961 930-0 Zeugen, die Hinweise zu den beiden Personen geben können.

Lorch: Diebstahl aus Pkw

Unbekannte entwendeten am Montag zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr aus einem unverschlossenen Pkw, der auf einem Discounter-Parkplatz in der Maierhofstraße abgestellt war, einen Fahrzeugschein, einen Personalausweis sowie einen Führerschein. Um Zeugenhinweise bittet der Polizeiposten Lorch unter der Telefonnummer 07172 7315.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Einbruch in Schule

Zwischen Sonntag und Montag verschafften sich Unbekannte, durch Einschlagen einer Scheibe, Zutritt zu einer Schule in der Heidenheimer Straße. Im Inneren wurde ein Snackautomat aufgebrochen und daraus ca. 50 Euro entnommen. Außerdem wurde ein Parkscheinautomat beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 7.000 Euro. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07171 7966490 beim Polizeiposten Bettringen zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Aus Fenster gestürzt

Am Sonntag gegen 02.20 Uhr begab sich ein 73-jähriger Mann auf den Flur im 1. OG eines Wohnheimes in der Asylstraße, öffnete dort ein Fenster und stürzte anschließend hinaus. Der Mann verletzte sich hierbei und musste in ein Klinikum verbracht werden.

