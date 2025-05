Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Unfallflucht, Diebstähle, Einbruch

Aalen (ots)

Kernen/Rommelshausen: Fahrer von E-Scooter bei Unfall leicht verletzt

Am Montag, gegen 16:10 Uhr übersah eine 41-jährige Peugeot-Fahrerin beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in der Karlsstraße einen 15-jährigen E-Scooter Fahrer, der den dortigen Fußgängerüberweg querte. Es kam zum Unfall, bei dem der 15-Jährige leicht verletzt wurde.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf einem Parkplatz in der Steinbeisstraße beschädigte am Montag, in der Zeit zwischen 16:50 Uhr und 17:30 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen dort ordnungsgemäß geparkten Mercedes. Der Unfallverursacher entfernte sich sodann unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Fellbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Fellbach: räuberischer Diebstahl

Ein unbekannter Ladendieb löste am Montag, gegen 17:20 Uhr beim Verlassen eines Elektronikmarktes in der Bühlstraße die Diebstahlssicherung aus. Als der Unbekannte vom Ladendetektiv gestellt wurde, kam es zum Gerangel. Dabei stieß der unbekannte Dieb den Ladendetektiv zu Boden und konnte unerkannt weglaufen. Bei der Auseinandersetzung wurde die mitgeführte Tasche des Unbekannten beschädigt und er verlor ein zuvor entwendetes Videospiel, ein Handy und Kopfhörer. Zu dem unbekannten männlichen Ladendieb ist bekannt, dass er etwa 25 Jahre alt sei. Er hatte dunkelblonde längere Haare und keinen Bart. Er trug eine Sonnenbrille, einen weißen Kapuzenpullover mit schwarzer Weste, eine helle Hose und helle Schuhe. Er führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Hinweisgeber, die Angaben zum unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720 in Verbindung zu setzen.

Weinstadt-Endersbach: Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Eine 86 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr am Montag gegen 11:10 Uhr die Strümpfelbacher Straße in Richtung Ortsmitte, als ein 74-jähriger Radfahrer die Straße überqueren wollte und den VW übersah. Die VW-Fahrerin konnte eine Kollision mit dem Radfahrer nicht mehr vermeiden. Der 74-Jährige, der einen Helm trug, zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro.

Waiblingen: Diebstahl aus Pkw

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 21 Uhr und Montagmorgen, 7:30 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einem in der Lessingstraße geparkten Cupra und entwendeten aus diesem u.a. einen Laptop sowie ein iPhone. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Einbruch

Bisher unbekannte Diebe brachen am Montag in der Zeit zwischen 1 Uhr und 16 Uhr in ein Lokal in der Unteren Lindenstraße ein und brachen dort zwei Spielautomaten sowie einen Spieltisch auf. Der beim Einbruch entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt, wie viel Bargeld beim Einbruch entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: 18.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Eine 32-jährige Audi-Fahrerin wollte am Montagabend gegen 20 Uhr von einem Parkplatz auf die Kalkofenstraße einfahren und übersah hierbei den Audi einer 55 Jahre alten Autofahrerin, die eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 18.000 Euro. Der Audi der 55-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schwaikheim: Betrunkener Radfahrer verursacht Verkehrsunfall

Ein 62 Jahre alter Radfahrer streifte am Montag gegen 14:10 Uhr in der Talstraße einen geparkten Opel und stürzte anschließend. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Radfahrer deutlich betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille, weshalb dem 62-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Leutenbach: Zwei Verletzte nach Unfall im Tunnel

Eine 76 Jahre alte Mercedes-Fahrerin befuhr am Montag gegen 15 Uhr die B14 in Richtung Stuttgart. Im Leutenbacher Tunnel übersah sie beim Spurwechsel einen neben ihr fahrenden Mercedes-Lkw eines 46-Jährigen und kollidierte mit diesem. Anschließend drehte sich der Mercedes der 76-Jährigen und stieß gegen die Tunnelwand. Die Mercedes-Fahrerin sowie ihr 83 Jahre alter Beifahrer erlitten beim Unfall leichte Verletzungen, sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw musste abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 40.000 Euro geschätzt. Der Leutenbacher Tunnel musste nach dem Unfall zeitweise gesperrt werden.

Alfdorf: Freilaufender Hund verursacht Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ein 53 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr am Montagabend kurz vor 22 Uhr die L 1155 und erfasste hierbei zwischen dem Umspannwerk und Haghof einen freilaufenden Hund, der die Straße überquerte. Nach der Kollision mit dem Pkw lief der Hund, bei dem es sich laut Autofahrer um einen Rottweiler-ähnlichen Hund handelte, in Richtung Haghof davon. Wie schwer der Hund bei der Kollision mit dem Pkw verletzt wurde, ist bislang unklar. Zeugen, die Hinweise auf den Hundehalter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Montag in der Zeit zwischen 10:55 Uhr und 12:05 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Friedensstraße einen geparkten Mazda und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Mazda beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Waiblingen: Zeugen nach Vorfall am Spielplatz Erleninsel gesucht

Am Montag in der Zeit zwischen 15 Uhr und 15:30 Uhr hielten sich drei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren am Spielplatz Erleninsel auf und spielten Tischtennis. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde sie hierbei von drei anderen Kindern / Jugendlichen zunächst beleidigt und kurz darauf bedroht. Im weiteren Verlauf soll einer der Jugendlichen eines der Kinder geschlagen und getreten haben. Den drei Kindern gelang es schließlich, eine unbekannte Zeugin anzusprechen und in deren Beisein zu flüchten. Das Polizeirevier Waiblingen sucht nun Zeugen, die auf die Situation aufmerksam wurden und Hinweise zur Tat geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier zu melden.

