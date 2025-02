POL-PDLD: Falsche Bereifung führt zu Unfall

Polizeidirektion Landau

Am Sonntagmorgen (16.02.2025) gegen 08:15 Uhr kam eine Autofahrerin auf der A65 in Fahrtrichtung Landau zwischen der Anschlussstelle Neustadt-Süd und der Anschlussstelle Edenkoben bei winterlichen Verhältnissen von der Autobahn ab und blieb letztlich in einem nahegelegenen Wingert stehen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass an dem Fahrzeug der 22-jährigen Fahrerin lediglich Sommerreifen montiert waren. Diese Tatsache sowie die winterglatte Fahrbahn dürften hauptursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein. Die Fahrerin wurde nach aktuellem Stand leichtverletzt und zwecks Überprüfung in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand vermutlich Totalschaden, sodass dieser durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Es kam zudem zu einem Flurschaden, mehrere Wingertszeilen wurden ebenfalls beschädigt. Gegen die Fahrerin wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A65 kam es aufgrund der neben der Fahrbahn liegenden Unfallörtlichkeit nicht.

