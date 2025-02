Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Schlägerei mit unbekannten Beteiligten - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 16.02.2025 wurde der Polizei Landau gegen 03:55 Uhr eine Schlägerei gemeldet, welche im Ostring in Höhe des Ostring-Centers stattfinden soll. Hierbei sollen mehrere Personen auf eine männliche Person einschlagen. Vor Ort konnte niemand angetroffen werden. Lediglich auf dem Boden konnte kleine Bluttropfen festgestellt werden. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

