Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto zerkratzt - Fenster beschädigt - URollerfahrerin bei Unfall verletzt - Warnung vor Schockanrufen

Aalen (ots)

Remshalden-Geradstetten: Auto zerkratzt - 5000 Euro Schaden

Im Zeitraum zwischen Montag, 17:30 Uhr und Dienstag, 6:35 Uhr wurde ein BMW, der im Weinbergweg geparkt war, auf der kompletten linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Hinweise zur Tat werden vom Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegengenommen.

Schorndorf: Fenster beschädigt

Zwischen Montag, 20:20 Uhr und Dienstag, 07:05 Uhr wurde ein Fenster des Christian-Morgenstern-Schulkindergartens in der Rainbrunnenstraße eingedrückt und hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursacht. Eingebrochen in den Kindergarten wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Plüderhausen: Rollerfahrerin bei Unfall verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein 62 Jahre alter Mercedes-Fahrer kollidierte am Dienstagmorgen gegen 8:45 Uhr an der Kreuzung Ahornstraße / Birkenallee mit einer 57-jährigen Rollerfahrerin, die sich hierbei verletzte. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Backnang / Murrhardt: Warnung vor vermehrten Schockanrufen

Derzeit verzeichnet das Polizeipräsidium Aalen, dass vor allem lebensältere Menschen mit der Betrugsmasche "Enkeltrick/Schockanruf" telefonisch angegangen werden. In den letzten 24 Stunden wurden insbesondere in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) vermehrt betrügerische Anrufe registriert.

Die Polizei bittet daher dringend um erhöhte Vorsicht und gibt folgende Verhaltenstipps:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Nehmen Sie sich Zeit und überprüfen Sie die Angaben des Anrufers. - Niemals Geld oder Wertsachen an Fremde übergeben! Die echte Polizei fordert so etwas nie. - Rufen Sie Angehörige oder die Polizei unter bekannten Nummern zurück - Verwenden Sie für einen Rückruf nicht die Rückruftaste. - Besprechen Sie Geldforderungen immer mit vertrauenswürdigen Personen. - Lassen Sie keine Unbekannten in die Wohnung. - Schützen Sie Ihre Telefonnummer: Lassen Sie alte, auffällige Nummern ändern und kürzen Sie den Vornamen im Telefonbuch ab. - Verdacht? Sofort auflegen und die Polizei unter 110 verständigen.

Weitere Informationen zum Schutz vor Betrugsmaschen finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

