Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - Unfallflucht - Verkaufsautomat beschädigt - Transporter mit Farbe beschmiert

Aalen (ots)

Westhausen/Immenhofen: Einbruch über Terrassentür

Unbekannte brachen am Dienstag, gegen 18:25 Uhr, in ein Wohnhaus in Immenhofen ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Einbrecher Zugang über die Terrassentür. Der Einbruch ereignete sich zu einem Zeitraum, als der Hausbewohner das Haus kurzzeitig verlassen hatte. Die Einbrecher entwendeten Bargeld und einen Ehering. Zudem verursachten sie einen Schaden in Gesamthöhe von rund 700 Euro. Zeugen, die im gennannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Transporter mit Farbe beschmiert

Unbekannte beschmierten am Dienstag einen Transporter mit einem Hakenkreuz. Das Fahrzeug war auf einem Firmengelände in der Erwin-Rommel-Straße abgestellt. Der Schaden wurde gegen 17:20 Uhr festgestellt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: Von der Straße abgekommen

Ein 18-jähriger Motorradfahrer befuhr am Dienstag, gegen 18:20 Uhr, die L1070 von Hohenberg nach Bopfingen. In einer dortigen Linkskurve querte nach Angaben des 18-Jährigen ein Hase die Fahrbahn, weshalb er eine Vollbremsung durchführen musste. Infolgedessen stürzte er, schlitterte über die Fahrbahn und kam im Straßengraben zum Liegen. Der 18-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro.

Ellwangen: Verkaufsautomat beschädigt

Unbekannte beschädigten zwischen Montag und Dienstag einen Verkaufsautomaten in der Dalkinger Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt

Ein VW Passat, welcher am Dienstag zwischen 12.30 Uhr und 12.55 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Lorcher Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. An dem VW entstand dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Wohnungseinbruch

Am Dienstag zwischen 10:30 Uhr und 12.30 Uhr drang ein Dieb in ein Wohnhaus im Laichlesweg ein, indem er zuvor ein Toilettenfenster aufhebelte und darüber die Wohnung betrat. In den Räumlichkeiten wurden mehrere Schränke und Kommoden geöffnet und durchwühlt. Letztendlich wurden aus zwei Geldbörsen etwa 150 Euro Bargeld und aus dem Schlafzimmer eine Goldkette entwendet. Anschließend verließ der Dieb das Gebäude über eine Tür, die in den rückwärtigen Garten führt. Eventuell wurde der Eindringling durch die Rückkehr der Bewohner gestört. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 zu melden.

