Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Schlangenlinien und Fahrt im Gegenverkehr

28-Jähriger von Polizei gestoppt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf nahmen am Dienstagabend (20.5.) einen 28 Jahre alten Mann vorläufig fest, nachdem dieser durch seine Fahrweise aufgefallen war. Bereits gegen 22.45 Uhr meldete ein Zeuge, dass zwei Männer betrunken in ein Auto gestiegen und davon gefahren wären. Besagtes Fahrzeug konnte durch eine schnell eingeleitete Fahndung im Hessenring bemerkt werden, als es in Schlangenlinien auf den Steifenwagen im Gegenverkehr zufuhr. Nur durch ein Ausweichen verhinderten die Beamten einen Zusammenstoß. In der Dreieichstraße stoppte die Polizei das Fahrzeug, woraufhin der Fahrer einen Fluchtversuch zu Fuß unternahm, jedoch nach einigen Metern vorläufig festgenommen wurde. Der 28-Jährige musste auf der Polizeistation eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird sich in einem Strafverfahren verantworten.

