POL-DA: Rüsselsheim: 10 Tafeln Schokolade entwendet

26-Jähriger vorläufig festgenommen

Rüsselsheim (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann wurde am Dienstagmittag (20.5.) vorläufig von der Polizei festgenommen, nachdem er mehrere Tafeln Schokolade entwendet und einen Zeugen geschlagen hatte. Gegen 13.15 Uhr fiel einem aufmerksamen Zeugen der Mann auf, der im Einkaufszentrum in der Adam-Opel-Straße, seine Ware nicht bezahlt hatte. Er alarmierte daraufhin die Polizei und wollte den Mann von seiner Flucht abhalten. Daraufhin erhielt er von dem 26-Jährigen einen Schlag in Richtung Kopf. Der Dieb konnte durch die bereits eintreffende Streife noch vor dem Laden vorläufig festgenommen werden und wird sich strafrechtlich verantworten müssen.

