POL-OS: Hagen am Teutoburger Wald: Autofahrerin mit 1,5 Promille kontrolliert - Zeugen gesucht

Am Mittwochmorgen gegen 6:50 Uhr wurde der Polizei ein weißer Mitsubishi Outlander gemeldet, der mit starken Schlangenlinien die Iburger Straße in Fahrtrichtung Bad Iburg befuhr. Unverzüglich machte sich eine Streifenwagenbesatzung auf den Weg und konnte den besagten Pkw an der in der Hüttenstraße gelegenen Einfahrt eines Tankstellengeländes feststellen.

Die 61-jährige Autofahrerin wurde kontrolliert. Dabei fiel den Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Frau aus Hagen am Teutoburger Wald einen Wert von 1,5 Promille. Die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden beschlagnahmt. Anschließend wurde die Beschuldigte für eine Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr durch Alkohol ein. Zeugen, die möglicherweise selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/83160 zu melden.

