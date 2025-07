Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Essen auf Herd fängt Feuer - Farbschmierereien - Fahrzeug ausgebrannt

Aalen (ots)

Lauchheim: Fahrzeug ausgebrannt

Am Mittwochmorgen um kurz nach 8 Uhr geriet ein Hyundai, der gegen 7 Uhr am Bahnhof in der Bahnhofstraße geparkt wurde, in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Lauchheim und Hülen, die mit zwei Fahrzeugen und 10 Wehrleuten vor Ort kamen, gelöscht. Das Fahrzeug brannte völlig aus. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Hitze wurde ein daneben geparkter PKW ebenfalls beschädigt. Der Schaden an diesem Fahrzeug wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zudem wurde ein Holzzaun beschädigt. Als Brandursache kann ein technischer Defekt derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

In der Waisenhausgasse wurde eine Mauer am öffentlichen WC mit goldener Farbe beschmiert. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580.

Lorch: Essen auf Herd fängt Feuer

Am Mittwoch gegen 13.20 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über einen Brand in einem Wohnhaus in der Akazienstraße informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass wohl Essen auf dem Herd vergessen wurde, welches letztendlich in Brand geriet. Hierdurch wurden Teile der Küche entzündet. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Lorch, die mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort kamen, gelöscht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Durch die Rauchentwicklung wurden zwei Frauen im Alter von 38 Jahren und 77 Jahren leicht verletzt. Beide wurden aus dem Haus gerettet und durch die vor Ort anwesenden drei Rettungswagenbesatzungen versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell