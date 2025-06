Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Manipuliertes Kleinkraftrad festgestellt

Nordhausen (ots)

Am 06.06.2025 kontrollierten Beamte der Nordhäuser Polizei gegen 08:00 Uhr in Wolkramshausen eine Simson. Dabei fielen dem Streifenteam mehrere technische Veränderungen an dem Fahrzeug auf. So wurde unter anderem ein größerer Zylinder, ein größerer Vergaser und ein veränderter Auspuff an dem Kleinkraftrad verbaut. Dadurch wurde die Leistung der Simson erheblich gesteigert, wodurch sich die Fahrzeugart änderte und der Fahrzeugführer eine andere Fahrerlaubnis benötigte. Diese konnte der Simsonfahrer nicht vorweisen. Zur Begutachtung und Feststellung der technischen Veränderungen wurde das Moped sichergestellt. Dem Fahrzeugführer steht nun ein Ermittlungsverfahren, u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, bevor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell