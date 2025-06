Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit verletztem fünfjährigen Kind

Nordhausen (ots)

Am 06.06.2025, gegen 15:45 Uhr kam es in der Karl-Liebknecht-Straße in Bleicherode zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kleinkind. Das fünfjährige Kind trat unvermittelt und ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn und wurde hier von einem herannahenden Pkw erfasst. Die Fahrzeugführerin konnte eine Kollision nicht verhindern. Das Kind wurde anschließend zur Untersuchung in das Südharzklinikum Nordhausen verbracht.

