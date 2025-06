LPI-NDH: Unfall mit zwei verletzten Kradfahrerinnen

Heldrungen (ots) - Am Sonntag, in der der Zeit von 00:30 Uhr - 01:45 Uhr, wurde in Heldrungen durch unbekannte Täter ein Pkw in Brand gesetzt. Hierzu wurde ein handelsübliches Teelicht auf das rechte Hinterrad unterhalb des Radkastens eines abgeparkten Pkw platziert. Dadurch wurde der Bereich des Radkastens in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf den Fahrzeugtank über, weshalb das Heck des Pkw in Vollbrand geriet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr rechtzeitig gelöscht ...

