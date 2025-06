Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw in Brand gesetzt

Heldrungen (ots)

Am Sonntag, in der der Zeit von 00:30 Uhr - 01:45 Uhr, wurde in Heldrungen durch unbekannte Täter ein Pkw in Brand gesetzt. Hierzu wurde ein handelsübliches Teelicht auf das rechte Hinterrad unterhalb des Radkastens eines abgeparkten Pkw platziert. Dadurch wurde der Bereich des Radkastens in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf den Fahrzeugtank über, weshalb das Heck des Pkw in Vollbrand geriet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr rechtzeitig gelöscht werden, sodass nicht der gesamte Pkw brannte. Es entstand Sachschaden von ca. 1500,- EUR. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die PI Kyffhäuser unter der Telefonnr. 0361/574365100 gern entgegen.

