LPI-NDH: Politisch motivierte Sachbeschädigung festgestellt - Polizei sucht Zeugen!

Bad Langensalza (ots) - Wie am Freitagvormittag festgestellt wurde, trieben bislang unbekannte Täter in der Erfurter Straße ihr Unwesen. Der oder die Täter machten sich an mehreren Türen und Toren zu schaffen und versuchten, diese gewaltsam zu öffnen. Unter anderem wurden Beschädigungen an der Tür einer Fahrschule sowie an einem Versicherungsbüro festgestellt. Bisherigen Ermittlungen zufolge scheiterten die Täter ...

