Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte Täter auf Beutezug

Bad Langensalza (ots)

Wie am Freitagvormittag festgestellt wurde, trieben bislang unbekannte Täter in der Erfurter Straße ihr Unwesen. Der oder die Täter machten sich an mehreren Türen und Toren zu schaffen und versuchten, diese gewaltsam zu öffnen. Unter anderem wurden Beschädigungen an der Tür einer Fahrschule sowie an einem Versicherungsbüro festgestellt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge scheiterten die Täter und erbeuteten nichts. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0145373

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell