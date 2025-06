Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kupferdiebe aktiv

Kehmstedt (ots)

Bislang unbekannte Täter hatten es in Kehmstedt im Landkreis Nordhausen auf Kupferkabel abgesehen. Die Täter entwendeten das Beutegut am Donnerstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, im Bereich eines Hofes in der Bachstraße. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die Unbekannten mit einem Transporter unterwegs gewesen sein, in welchem sie das Beutegut abtransportieren.

Hinweise zu den Personen oder den von ihnen genutzten Fahrzeug nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0144724

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell