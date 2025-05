Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Rehaklinik am Berger See - ausgebrannter Mülleimer sorgt für Verrauchung

Gelsenkirchen (ots)

Am 15.05.2025 um 21:17 Uhr löste die Brandmeldeanlage der Knappschaft Kliniken Gelsenkirchen Buer aus. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften zur Einsatzstelle aus. Vor Ort war innerhalb der Rehaklinik im Bereich des Mensaflures Brandgeruch und eine Verrauchung wahrnehmbar. Der Brandort wurde schnell ausfindig gemacht. Im Sanitärbereich fanden die Einsatzkräfte einen ausgebrannten Mülleimer vor, der zur Verrauchung des Flures führte. In dem betroffenen Geschoss hielten sich keine Personen auf. Die Feuerwehr nahm mehrere Lüfter vor, um den betroffenen Bereich zu entrauchen.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 40 Einsatzkräften (Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr Löschzug 17 Erle-Nord und Rettungsdienst) vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell