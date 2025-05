Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim) Bagger geklaut

Deidesheim (ots)

Bereits am vergangen Wochenende entwendeten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag (23./24. Mai) einen gelben Caterpillar Minibagger in Deidesheim. Auf einem frei zugänglichen Lagerplatz am Sportgelände in der Bgm-Oberhettinger-Straße war der Bagger abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf 30.000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, können sich unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de an die Polizei Haßloch wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell