Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Täterfestnahme nach Ladendiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 26.05.2025 um gegen 11:40 Uhr entwendeten zwei männliche Täter aus Ludwighafen mehrere Parfüms im Wert von circa 900 Euro aus einer Drogerie in der Hauptstraße in 67433 Neustadt/W.. Die Täter flüchteten hiernach in Richtung Hauptbahnhof Neustadt/W.. Hier konnten verständigte Kräfte der Bundespolizei die Täter feststellen und fußläufig verfolgen. Durch Heranführen weiterer Kräfte konnten die Täter letztlich gestellt und das Diebesgut gesichert werden. Beide Täter wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Diese müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

