POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl mit hohem Sachschaden in Friedhofshalle und angrenzender Firma

Neustadt/Weinstraße (ots) - In der Nacht vom 23.05.2025 auf den 24.05.2025 brachen Unbekannte in die Praxisräume eines Physiotherapeuten in der Richard-Wagner-Straße ein. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Dort entwendeten sie Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

