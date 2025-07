Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Wenden

Als am Mittwoch, gegen 22:15 Uhr, eine 51-Jährige auf der Bahnhofstraße mit ihrem Hyundai wenden wollte, übersah sie einen an ihr vorbeifahrenden Daimler eines 60-Jährigen. Es kam zur Kollision, wodurch sich die 51-Jährige leichte Verletzungen zuzog.

Aalen: Einbruch in Wohnung

Ein Einbrecher verschaffte sich am Samstag, zwischen 17 Uhr und 20 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung in der Schlesische Straße. In der Wohnung entwendete er Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend verließ er die Wohnung über ein Fenster im Schlafzimmer. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: PKW beschädigt

Auf einem Parkplatz in der Haller Straße beschädigte am Mittwoch, zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr, ein unbekannter PKW-Fahrer einen dort abgestellten Peugeot. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Heubach: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch gegen 17:45 Uhr befuhr eine 32-jährige Lenkerin eines Audi die L1162 aus Böbingen kommend. An der Kreuzung zur L1161 wollte sie nach links in Richtung Mögglingen abbiegen. Hierbei übersah sie einen von links heranfahrenden vorfahrtsberechtigten Mazda, der von einer 61-Jährigen gelenkt wurde. Im Einmündungsbereich kam es deswegen zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde die Mazda-Lenkerin verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell