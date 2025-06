Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 17 Uhr an der Kreuzung Porta Westfalica ein schwerer Motorradunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte hatten Ersthelfer mit der Versorgung der Verletzten begonnen. Trotz der umgehend eingeleiteten medizinischen Maßnahmen des Rettungsdienstes erlag der Motorradfahrer noch an der Einsatzstelle seinen schweren Verletzungen. Neben der Berufsfeuerwehr Wuppertal und dem Rettungsdienst wurden die Löschzüge Beyenburg, Walbrecken, Frielinghausen und Herbringhausen der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Parallel dazu wurde auch die Feuerwehr Schwelm mit dem Rettungsdienst des Ennepe-Ruhr-Kreises zur Einsatzstelle alarmiert. Die Leitstelle des EN-Kreises entsandte zusätzlich einen Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle.

Während der Rettungsarbeiten und der anschließenden Unfallaufnahme blieb die Kreuzung Porta Westfalica sowie die angrenzenden Straßen für den Verkehr vollständig gesperrt.

