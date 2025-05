Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Zimmerbrand in einem Alten- und Pflegeheim mit einer schwer verletzten Person

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr wurde gegen 3 Uhr morgens am heutigen Tag über die zur Leitstelle der Feuerwehr aufgeschaltete Brandmeldeanlage zu einem Alten- und Pflegeheim in dem Willibord- Lauer- Weg gerufen. Es brannte in dem Zimmer eines ca. 62 Jahre alten Bewohners. Die Pflegerin löschte den Brand mit zwei Eimern Wassern bereits vor Eintreffen der Feuerwehr, so dass die Einsatzkräfte nur Lüftungsmaßnahmen und eine Kontrolle der restlichen Zimmer durchführen mussten. Der vorgenannte Bewohner erlitt jedoch schwere Verbrennungen, so dass er in ein Spezialkrankenhaus für schwere Verbrennungen nach Bochum transportiert werden musste. Im Einsatz waren zwei Löschzüge der Feuerwehr. Bis auf das betroffene Zimmer kann die Einrichtung weiter betrieben werden. Die Polizei ermittelt wegen der Brandursache.

