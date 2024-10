Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung Polizeikommissariat Wolfenbüttel vom 31.10.24 Aufmerksame Handwerker stellen Handtaschendieb nach kurzer Verfolgung

Wolfenbüttel (ots)

Am Vormittag des 30.10.24 nutzte ein Mann in der Kolpingstraße in Wolfenbüttel eine sich ihm bietende Gelegenheit, entwendete aus der Wohnung eines Ehepaars die auf dem Flur stehende Damenhandtasche und verließ das Mehrfamilienhaus in erstmal unbekannte Richtung. Der Diebstahl wurde sofort bemerkt und gerade vor dem Mehrfamilienhaus befindliche Handwerker machten sich sofort auf die Suche nach dem Täter. Dieser wurde dann an einer Bushaltestelle in der Nähe wiederentdeckt und angesprochen. Hier hatte er sich schon der Handtasche in einem in der Nähe befindlichen Vorgarten entledigt. Nachdem der Täter bemerkte, dass er durch die Handwerker wiederentdeckt wurde, setzte er seine Flucht zu Fuß auf dem Neuen Weg stadtauswärts fort. Kurze Zeit später konnte dann der Mann mit der Unterstützung weiterer Passanten eingeholt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten werden. Hierbei kam es dann noch zu einer Bedrohung zum Nachteil der aufmerksamen Handwerker. Den Täter erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

