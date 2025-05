Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Brand eines Gebäudes

Wuppertal (ots)

Der Feuerwehr Wuppertal wurde am frühen Sonntagabend kurz nach 18 Uhr eine brennende Gartenhütte auf dem Spielplatz Sternenberg gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Kleingebäude in einfacher Holzbauweise bereits in Vollbrand. Durch ein Fahrzeug des Löschzuges Nächstebreck konnte ein Löschangriff schnell in Stellung und das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Drei Trupps wurden hierzu unter Atemschutz eingesetzt. Aus dem Gebäude konnte eine Gasflasche geborgen werden. Personen wurden nicht verletzt, das Kleingebäude war verlassen

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell