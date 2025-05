Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Brand im Dachgeschoss, Katze gerettet

Wuppertal (ots)

Am 16.05.2025 wurde die Feuerwehr Wuppertal um 22:54 Uhr zu einer brennenden Dachgeschosswohnung in die Wartburgstraße alarmiert. Durch das ersteintreffende Rettungsmittel konnte eine zügige Ersteinschätzung der Lage erfolgen und ein bestätigtes Brandereignis gemeldet werden. Es handelte sich um einen Brand im Spitzboden, der bereits auf die Dämmung im Dachbereich übergegriffen hatte. Da sich zu diesem Zeitpunkt noch fraglich Personen in der Brandwohnung, sowie im restlichen Gebäude aufhielten, erfolgte eine Alarmstichworterhöhung und die Nachforderung weiterer Kräfte. Durch ein zügiges Räumen des Gebäudes und Vornahme eines Löschangriffs von außerhalb und innerhalb konnte durch die Feuerwehr eine Ausdehnung von Brand und Rauch verhindert werden. Um die Einsatzlage umfassend beurteilen zu können, hat die Feuerwehr ebenfalls eine Drohne eingesetzt. Im Verlauf des Einsatzes unterstützten ehrenamtliche Kräfte der freiwilligen Feuerwehr vor Ort und übernahmen wenig später die Besetzung der verwaisten Feuerwachen. Während der laufenden Löscharbeiten wurden die Bewohner des Hauses gesammelt und betreut, es ist zu keinem Personenschaden gekommen. Aus der Brandwohnung konnte durch die Feuerwehr eine Katze gerettet werden, nach Beendigung der Löscharbeiten galt eine weitere noch als vermisst. Im Einsatz waren ca. 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

