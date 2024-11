Polizei Aachen

POL-AC: Hehlerei - Mann verkauft gestohlenen Silberschmuck

Düren/Aachen (ots)

Am Montagvormittag (11.11.2024) ist ein Mann beim Verkauf von gestohlenem Schmuck in Aachen erwischt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache.

Der Vorfall begann in der Nacht zu Sonntag, als in einem Juweliergeschäft am Dürener Markt eingebrochen wurde. Die unbekannten Täter erbeuteten Schmuck und Silbermünzen aus dem Laden und flüchteten unerkannt. Die Polizei Düren berichtete dazu am 11.11.24: Einbruch bei Juwelier am Markt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/5905970)

Am Montagvormittag trug sich dann Folgendes in Aachen zu: Ein 32-jähriger Mann aus Düren betrat ein Juweliergeschäft in der Theaterstraße. Dort verkaufte er Schmuck und Münzen, die er nach eigenen Angaben von seinem Großvater geerbt hatte. Als der Mann den Laden schließlich verlassen hatte, fiel den Angestellten etwas auf: Der Inhaber des aufgesuchten Geschäfts in Aachen ist nämlich gleichzeitig Inhaber des betroffenen Juwelierladens in Düren, sodass ihm die soeben angekauften Gegenstände nicht unbekannt waren. Er verfolgte den Mann und rief die Polizei. Es handelte sich tatsächlich um einen Teil der in Düren entwendeten Gegenstände.

Die Polizisten nahmen ihn mit zum Polizeipräsidium, wo der 32-Jährige zum Sachverhalt vernommen wurde. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Düren kam weiteres Diebesgut zum Vorschein. Ob er auch für den Einbruch in Düren in Frage kommt, oder das Diebesgut im Anschluss der Tat lediglich zum Verkauf entgegennahm, wird derzeit ermittelt. (kg)

