Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Dachstuhlbrand

Wuppertal (ots)

Wuppertal, 15. Mai 2025 - Eine starke Rauchentwicklung im Dachbereich eines Wohn- und Geschäftshauses in der Neumarktstraße sorgte am späten Nachmittag für Aufregung in der Elberfelder Innenstadt. Zahlreiche Anrufe erreichten die Leitstelle Wupper, woraufhin umgehend Einsatzkräfte der Feuerwehr ausrückten. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten Anwohner bereits eigene Löschversuche unternommen. Die Einsatzkräfte löschten das verbliebene Feuer und kontrollierten den betroffenen Bereich sorgfältig auf mögliche Glutnester. Drei Personen, die erste Löschmaßnahmen eingeleitet hatten, wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Durch das schnelle und beherzte Eingreifen der Anwohner konnte eine Ausbreitung des Brandes auf den Dachstuhl verhindert werden. Während der Löscharbeiten musste die Neumarktstraße im betroffenen Bereich vollständig für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr gesperrt werden. Zur genauen Brandursache wird auf die Ermittlungen der Polizei verwiesen.

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell