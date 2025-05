Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Brand in einem Wohngebäude in Wuppertal-Ronsdorf

Wuppertal (ots)

Am 17.05.2025 wurde die Feuerwehr Wuppertal gegen 14:16 Uhr zu einem Gebäudebrand an der Straße Morhennsfeld alarmiert. Für die Einsatzkräfte bestätigte sich diese Meldung vor Ort. Es brannte in einer Wohnung im 1.Obergeschoss. Durch das Feuer kam es zu einem massiven Raucheintrag in den Treppenraum des Gebäudes, sodass der erste Rettungsweg für betroffene Personen unpassierbar war. Da beim Eintreffen nicht alle Bewohner das Gebäude verlassen hatten, wurde eine sofortige Kontrolle des Treppenraumes auf betroffene Personen durchgeführt. Zusätzlich erfolgte die Brandbekämpfung unter Atemschutz von außen. Hierdurch konnte eine Brandausbreitung auf darüber liegende Wohnungen verhindert werden. Für die Innenbrandbekämpfung wurden zwei Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Zusätzlich erfolgte der Einsatz eines Überdrucklüfters zur Entrauchung des Gebäudes. Zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweges sowie zur Vorbereitung einer potenziellen Menschenrettung über die Balkone wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet. Während der Löschmaßnahmen wurden betroffene Anwohner durch die Feuerwehr betreut. Durch das Brandereignis wurde glücklicherweise niemand verletzt. Bis auf die Bewohner der betroffenen Nutzungseinheit konnten alle Personen zurück in Ihre Wohnungen. Im Einsatz waren 4 Führungsdienste, 35 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr bzw. Freiwilligen Feuerwehr sowie 3 Fahrzeuge des Rettungsdienstes.

