Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: "Sichere Innenstadt" - Polizei stellt ein Messer und Betäubungsmittel sicher

Darmstadt (ots)

Das 2. Polizeirevier führte am Montag (12.5.) im Rahmen des Konzeptes "Sichere Innenstadt", gemeinsam mit Zivilfahndern und Kräften der Bereitschaftspolizei Kontrollen am Hauptbahnhof und in der Innenstadt durch. Insgesamt überprüften die Beamten zwischen 12.00 und 23.15 Uhr an die 130 Personen.

Durch die Polizeikräfte wurde der öffentliche Personen- und Nahverkehr im Bereich des Hauptbahnhofs kontrolliert. Hierbei legten sie ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung des Waffenverbots in Bussen und Bahnen. Bei einer 25-jährigen Frau fanden sie in der Hosentasche ein Taschenmesser, welches sie sicherstellten. Die Frau erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Ermittler überprüften bis 20.00 Uhr noch weitere 48 Personen im Bereich des Bahnhofs, worunter ein 45-Jähriger war, der Amphetamin mit sich führte. Nach dessen Sicherstellung und Einleitung eines Strafverfahrens konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Einem 28-Jährigen missfielen die Kontrollen rund um den Bahnhof, weshalb er anfing, einen er Polizisten zu beleidigen. Nach Feststellung seiner Identität und Eröffnung eines Strafverfahrens konnte auch er den Heimweg antreten.

Weitere Kontrollen fanden parallel in der Schleiermacherstraße statt. Zwischen 13.00 und 16.00 Uhr konnten Zivilfahnder den mutmaßlichen Handel mit Betäubungsmitteln beobachten. Eine 35-jährige Frau hatte an einen 40-Jährigen ein Plombe Heroin verkauft. Sowohl die Droge, als auch das Bargeld der Verkäuferin in szenetypischer Stückelung stellten die Ermittler sicher und eröffneten gegen beide Personen ein Strafverfahren. Bei einem weiteren Mann fanden die Beamten drei Cracksteine. Nach deren Sicherstellung muss sich auch der 38-Jährige in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Am Kapellplatz sollte gegen 19.30 Uhr ein 22 Jahre alter Mann überprüft werden. Dieser reagierte direkt sehr aggressiv auf die Zivilfahnder und verweigerte die Mitwirkung bei seiner Identitätsüberprüfung. Als er anfing eine Kampfhaltung einzunehmen, wollten die Beamten ihm Handschellen anlegen, woraufhin er sich körperlich zur Wehr setzte. Nach einem kurzen Gerangel konnte der Mann aber vorläufig festgenommen werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

In den Abendstunden führten die Einsatzkräfte eine letzte Kontrolle in einer Gaststätte in der Goebelstraße durch. Hier überprüften sie 10 Personen in der Lokalität, welche ohne Auffälligkeiten blieben. Jedoch gab es Beanstandungen wegen eines zollrechtlichen Verstoßes, wozu das Hauptzollamt in Darmstadt weitere Maßnahmen treffen wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell