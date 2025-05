Lorsch (ots) - Am Montag, (12.05.) gegen 16:30 Uhr ereignete sich in der Heinrichstraße in Höhe der Hausnummer 30 ein Verkehrsunfall. Zwei unbekannte Fahrzeuge fuhren an einem haltenden weißen Sprinter vorbei, streiften diesen im Vorbeifahren und beschädigten das Fahrzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000,- EUR. Nach dem Zusammenstoß entfernten sich die beiden Fahrzeugführer ohne ihren Pflichten als ...

mehr