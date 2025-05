Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Kleintransporter aufgebrochen/Zwei E-Bikes erbeutet

Mörfelden-Walldorf (ots)

Kriminelle hatten es auf einen weißen Kleintransporter der Marke Nissan in der Parkstraße abgesehen und daraus zwei hochwertige E-Bikes der Marken Rotwild RX 750 Pro und Tenways CGO 800 entwendet. In der Zeit zwischen Sonntagabend (11.05.), 19.00 Uhr und Montagmittag (12.05.), 12.00 Uhr brachen sie gewaltsam eine Tür des Fahrzeugs auf und gelangten so ins Innere. Sie flüchteten mit ihrer Beute im Wert von geschätzt rund 12.000 Euro in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell