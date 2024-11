POL-PDLU: Ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren

Lambsheim (ots) - Am 17.11.2024 gegen 00:19 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Frankenthal mit seinem vollbesetzten PKW die Hauptstraße in Lambsheim. Vermutlich in Folge überhöhter und nicht an die örtlichen Begebenheiten angepasster Geschwindigkeit kollidierte der Pkw des Frankenthalers zunächst mit einem in entgegengesetzter Fahrtrichtung ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Anschließend fuhr ...

mehr