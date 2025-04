Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw überschlagen - Junge Frau lebensgefährlich verletzt

Stemwede (ots)

Am frühen Freitagabend, gegen 18:15 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Auto die Molkenstraße in Stemwede - Wehdem in Richtung Süden. In dem Pkw befanden sich noch vier weitere Insassen. Nach derzeitigen Ermittlungen kam der Bad Essener kurz vor der Straße Mehner Wald mit seinem Ford aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte mit einem Baum, überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Alle Personen konnten sich selbständig aus dem Pkw befreien. Eine 19jährige Mitfahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog die Lübbeckerin in ein Bielefelder Krankenhaus. Der Fahrer, zwei 18-Jährige und ein 20-Jähriger wurden vor Ort ärztlich behandelt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zur Unfallaufnahme erschien ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Paderborn. Der total zerstörte Ford wurde geborgen und abgeschleppt. Die Molkenstraße blieb für mehrere Stunden gesperrt.

