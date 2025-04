POL-MI: Automaten-Knacker unterwegs

Lübbecke (ots) - (TB) In Blasheim geriet am Mittwochmittag ein Kleinkraftradfahrer in den Fokus der Beamten. Jetzt erwartet den Lübbecker ein Strafverfahren. Der 57-Jährige befuhr gegen kurz vor zwölf Uhr mit seinem Zweirad die Straße "Grüner Weg". Im Rahmen einer Kontrolle bemerkten die Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch. Dies wurde durch einen Test bestätigt. In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe. ...

