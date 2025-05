Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Einsatz in einer Härterei: Brand der Absaugung eines Härteofens

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr wurde am heutigen Tag zu einem Einsatz in der Otto- Hahn- Str. um 17.30 Uhr gerufen. Es brannte in der Absaugung eines Härteofens. Alarmiert wurde der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Ronsdorf sowie ein Löschzug der Berufsfeuerwehr mit einigen Sonderfahrzeugen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus der Absaugung eines Härteofens. Mit massiven Einsatz von Pulverlöschern konnte das Feuer gelöscht werden. Weiter wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Der Einsatz dauert noch an, da die Maschine weiter beobachtet werden muss und die Einsatzkräfte zunächst weiter in Bereitstellung stehen.

